HABER

Samsun'da evden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

Atakum ilçesindeki bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın tutuklandı

Samsun'da girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan D.G, evde olmadığı sırada evine giren kişi ya da kişilerin nakit 3 bin lira ve 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçtığı şikayetiyle polise başvurdu.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlığı Gülbahçe U. ve Burcu D'nin yaptığını belirledi.

Çevredeki kameraların incelenmesi sonucu yakalanan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Urla'da yerleşim alanı yakınında makilik yangınıUrla'da yerleşim alanı yakınında makilik yangını
Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atakum hırsızlık Samsun tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

ÖSYM 2018 YKS tercih kılavuzu: Tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

İYİ Parti'den hükümete Trump Towers'a el koyun çağrısı!

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

Nusret'e bir şok daha! İstinye Park Nusr-Et mühürlendi!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

CHP'de kritik gün! CHP'li muhalifler noter tasdikli imza sayısını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.