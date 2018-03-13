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Samsun'da FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla yargılanan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in eski avukatlarından Fikret Duran'ın yeğeni İsmail Duran tahliye edildi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in eski avukatlarından Fikret Duran'ın yeğeni İsmail Duran tahliye edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, üniversite öğrencisi İsmail Duran ve avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddia edilen sanık, ByLock kullanmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Duran'a ait GSM hattının HTS kayıtları ve ID numaralarını inceleyerek, ByLock'u örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in eski avukatlarından Fikret Duran'ın kullandığını tespit etti.

Sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar veren heyet, duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

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