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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:04 | Son Güncelleme

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında açığa alınan astsubay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, açığa alınan astsubay B.Y'yi yakaladı.

Hakkında yakalama kararı da bulunan şüpheli, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
astsubay FETÖ/PDY İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun

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