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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Kapatılan Cihan Medya çalışanı iki kişi gözaltına alındı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, kapatılan Cihan Medya çalışanı Muzaffer A. ile Ayhan M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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cihan medya Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

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