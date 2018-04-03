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Samsun’da fidan izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:12 | Son Güncelleme

Samsun’da Kızılay ile Orman Fidan Müdürlüğü’nün etkinliğinde dağıtılan 5 bin fidan, 20 dakikada vatandaşlar tarafından tüketildi.“Bir Kan Bir Fidan Projesi” kapsamında Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve düzenli kan bağışçılarından karşılamak için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzalanan ve beş yılda 15 milyon fidanın toprakla buluşması hedeflenen protokol ile fidan dikmeye devam ediyor.

Samsun’da Kızılay ile Orman Fidan Müdürlüğü’nün etkinliğinde dağıtılan 5 bin fidan, 20 dakikada vatandaşlar tarafından tüketildi.
“Bir Kan Bir Fidan Projesi” kapsamında Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve düzenli kan bağışçılarından karşılamak için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile imzalanan ve beş yılda 15 milyon fidanın toprakla buluşması hedeflenen protokol ile fidan dikmeye devam ediyor. “Bir Kan, Bir Fidan” projesi yanı sıra, 21-26 Mart “Orman Haftası” faaliyetleri çerçevesinde Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü işbirliğiyle halkı, hem doğayı korumak konusunda bilinçlendirmek, hem de kan bağışına teşvik etmek amaçlarıyla kan bağışı çalışmasının yanı sıra fidan dağıtımı etkinliği yapıldı.
Proje kapsamında kan bağışında bulunan herkese bir fidan verildi. Daha sonrasında ise Samsun Cumhuriyet Meydanı’na getirilen kamyon kasasındaki 5 bin defne, oya ve mazı fidanları vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımı etkinliğinde 5 bin fidan 20 dakikada tükendi. Bazı vatandaşlar fidan dağıtımı sırasında ezilme tehlikesi geçirdi. Dağıtım sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Dağıtım öncesinde konuşan Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, “Bugün yaptığımız etkinlik ile Kızılay’a kan bağışlayan insanlara, ‘Bir fidan ver ya da bir fidan dik’ programıyla onları fidanla karşı karşıya getirip, hem fidan gibi yeşermelerini sağlamak hem de Kızılay’a vücudunun zekatını veren insanlara bu duyguya yaşatmayı hedefledik. 5 bin fidan dağıtılacak. Bağışçılarımıza da haber verildi. 5 bin kişinin kan bağışında bulunmasını hedefliyoruz” dedi.
Çok duyarlı bir çalışma yaptıklarının altını çizen Samsun Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ulukan ise, “Kurum olarak Türk Kızılayı’na destek vermek için fidan dağıtıyoruz. Kan veren insanlarımızın bir canı yaşattıkları gibi fidanlarla bir can daha yaşatmalarını hedefliyoruz. 3 değişik türdeki 5 bin fidanımızı vatandaşlarımıza dağıttık. Kızılay talep ederse yine ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yeter ki insanlarımız kan versin yeter ki fidanları yetiştirsinler. Biz her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.
Fidanlarını alan ve izdiham yaşayan vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdiklerini ama fidanları aldıkları için mutlu olduklarını söylediler.

Samsun’da fidan izdihamı

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Samsun’da fidan izdihamı

Samsun’da fidan izdihamı
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Samsun’da fidan izdihamı

Samsun’da fidan izdihamı
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Samsun’da fidan izdihamı

Samsun’da fidan izdihamı
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Samsun’da fidan izdihamı

Samsun’da fidan izdihamı
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Samsun’da fidan izdihamı

Samsun’da fidan izdihamı
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Samsun’da fidan izdihamı

Samsun’da fidan izdihamı
7 / 8

Samsun’da fidan izdihamı

Samsun’da fidan izdihamı
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Samsun’da fidan izdihamı

Samsun’da fidan izdihamı
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