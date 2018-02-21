Samsun'da gasp iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde Irak uyruklu kadını darbettikten sonra ziynet eşyaları ve parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Suriye uyruklu Bassam Aldahır (24) ile Irak uyruklu Khedher Nafea Hamad (25), Adalet Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu kadın J.K.Z.A'nın (63) bilgisayarını tamir ettirmek için evine gitti. Bu sırada, J.K.Z.A'yı darbeden şüpheliler, kadının ağzını bantladıktan sonra evde bulunan ziynet eşyası, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2 bin ABD doları ve bin 50 lira parayı alarak kaçtı.
Mağdurun polise başvurması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri çalışma başlattı.
Eşkal tespitinin ardından yakalanan Bassam Aldahır ve Khedher Nafea Hamad, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.
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