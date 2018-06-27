Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Canik Belediyesinin iş birliğinde, Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen mültecilerin Türk gençlerle kaynaşması için Samsun'da "Gençler İçin Kardeş Eli" projesi başlatıldı.

Samsun'da yaşayan Suriyeli, Iraklı ve Afgan gençler ile Türk gençlerin kaynaşması ve birlikte hareket etmesi için hayata geçirilen "Gençler için kardeş eli" projesinin tanıtımı, Canik Kültür Merkezi'nde yapıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Program Bölümü Yetkilisi Irak İmomberdiev, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli bölgelerinde uzun süren çatışmaların doğası, görülmemiş küresel yer değiştirmelere neden olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 68 milyondan fazla insanın yerinden edildiğine, 21 milyonunun mülteci statüsünde bulunduğuna işaret eden İmomberdiev, "Türkiye, ülkelerindeki çatışma ve zulümden kaçan 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra 365 bin Irak, Afganistan ve Somali gibi diğer milletlerden sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük mülteci ülkesi olmaya devam ediyor. Mültecilerin yüzde 93'ten fazlası, ki bunun yüzde 50'si çocuklardan oluşmakta, kamplar dışında ev sahibi topluluklarla birlikte yaşamaktadır." ifadesini kullandı.