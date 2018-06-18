Samsun'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Samsun'da atık toplama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Organize Sanayi Bölgesi Kerimbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacılık, atık toplama ve geri dönüşüm şirketine ait merkezde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören komşu işletmelerde çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İşletmede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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