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Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinden iki erkek kardeş evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Küçükkolpınar Mahalesi'nde yaşayan Cihat Balcı (25) ile Metehan Balcı'dan (21) haber alamayan ailesi çocuklarının yaşadıkları eve geldi.

Eve giren aile, çocuklarının odada hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, her iki kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kardeşlerin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

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kardeş ölüm Samsun

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