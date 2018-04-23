Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Şerif Eroğlu (20) idaresindeki 55 H 7417 plakalı otomobil, Ilıca Mahallesi mevkisinde Leyla Temur'un (45) kullandığı 55 BA 285 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Ali Demircan (20), Mehmet Yurduseven (20), Azize (18), Ayşe (21), Songül (14) ve Melih Mert Temur ile Musa Oruç (20), Şerif Akça (33) ve Ferdi Demircan (20) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şerif Akça, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.
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