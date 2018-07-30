Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Samsun - Ordu Karayolu Kozluk Kavşağı'nda, Sinan Kırveli'nin (32) kullandığı 34 BF 6274 plakalı otomobil ile Mustafa Kalyoncu'nun (60) kullandığı 52 EY 275 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Mustafa Kalyoncu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobildeki Ertuğrul Şahin (57), Öztürk Şahin (37), Halil Altınyol (60) ile diğer otomobildeki sürücü Kırveli, Nuray Kırveli (54) ve Mustafa Kır (63) yaralandı.
Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne, olay yerinden yaşamını yitiren Mustafa Kalyoncu'nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun - Ordu karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti
Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!
Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması
MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı
Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum