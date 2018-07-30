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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Samsun - Ordu Karayolu Kozluk Kavşağı'nda, Sinan Kırveli'nin (32) kullandığı 34 BF 6274 plakalı otomobil ile Mustafa Kalyoncu'nun (60) kullandığı 52 EY 275 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Mustafa Kalyoncu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobildeki Ertuğrul Şahin (57), Öztürk Şahin (37), Halil Altınyol (60) ile diğer otomobildeki sürücü Kırveli, Nuray Kırveli (54) ve Mustafa Kır (63) yaralandı.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne, olay yerinden yaşamını yitiren Mustafa Kalyoncu'nun cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Samsun - Ordu karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Terme trafik kazası

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