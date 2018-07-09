Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.
Mustafa Kocaman'ın kullandığı 06 FZ 6848 plakalı otomobil, Atakum ilçesi Serhat Caddesi'nde Neslihan Sarı idaresindeki 55 BJ 398 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri Kocaman ve Sarı yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları özel hastanede tedavi altına alındı.
Olay yerindeki araçlar, polisin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
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