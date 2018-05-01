Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.
Aylin Özlü'nün (44) kullandığı 55 AIB 59 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolu Taflan mevkisindeki kavşakta Mutluay Bilgen (21) idaresindeki 55 JY 777 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra Özlü'nün çocukları Ahmet Burak (6) ve İpek Özlü (17) ile Türkan Polat (68) yaralandı.
Yaralılardan sürücüler kentteki bir özel hastaneye, ağır yaralanan Ahmet Burak ve İpek Özlü ile Türkan Polat ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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