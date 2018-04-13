Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Mezbahane Caddesi'nde TOKİ kentsel dönüşüm inşaatında çalışan Celal Bağ (45), dengesini kaybederek 5. kattan düştü.
Ağır yaralanan Bağ, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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