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Samsun'da iş yeri kurşunlamaya tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

Samsun'da iş yeri kurşunlamaya tutuklama

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Okan Altuntaş (21), Recep R. ve Mehmet R'ye ait Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerine tabancayla ateş etti.

Daha sonra olay yerinden kaçan Altuntaş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurşunlama nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
kurşunlama Samsun Tekkeköy

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