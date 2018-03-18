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Samsun'da jandarmaya ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 00:35 | Son Güncelleme

3 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla aranan ve kovalamaca sırasında jandarmaya ateş açan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uygulama noktasında "dur" ihtarı üzerine jandarmaya ateş açarak araçlarıyla kaçan ve kovalamacanın ardından yakalanan M.T. (48), A.K. (32) ve İ.İ. (54), jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sek edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çarşamba ilçesinde önceki gün, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarın üzerine tüfekle ateş açarak kaçan şüpheliler takip sonucu gözaltına yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hayvan hırsızlığı ilçe jandarma

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