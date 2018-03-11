Samsun'da kablo hırsızlığı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 360 kilogram bakır kablo çaldığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden Yeni Çarşamba Devlet Hastanesi inşaatından 360 kilogram ağırlığında bakır kablo çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, çalınan kabloların Tekkeköy ilçesinde bir hurdacıya satıldığını tespit etti.

Ekipler, olayla ilişkili olduğu belirlenen Ö.K. (23), S.G. (20), Y.B. (25), E.B. (36) ve C.K'yi (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan Ö.K, S.G, Y.B. ve C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.