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Samsun'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 18:07 | Son Güncelleme

İran uyruklu zanlı tutuklandı

Samsun'da İran uyruklu bir kişi, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İran uyruklu Pecman Çaharlank'in ikametine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, sahte olduğu değerlendirilen altın görünümlü 103 Suriye lirası ile 48 paket halinde uyuşturucu ve 4 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Iran Uyruklu Samsun Suriye lirası uyuşturucu

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