Samsun'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Samsun'da kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Kozlu Mahallesi'nde Mevlüt İravur'un (18) kullandığı 34 RC 1726 plakalı kamyonet virajı alamayarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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