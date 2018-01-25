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Samsun'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:21 | Son Güncelleme 4 dakika önce

Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da etkili olan kar yağışı sürücüleri zorlarken, madddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.Samsun'da dün gece başlayan kar yağışı bu sabah etkisini sürdürdü. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. kayganlaşan yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Samsun-Ordu karayolu otogar mevkisinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle araç trafiği zaman zaman durdu. Yaklaşık iki saat yolda kontrollü olarak trafik akışı sağlandı. Ardından yapılan çalışmalar sonrasında ulaşım normale döndü.

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