Samsun'da kış

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Atakum ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, bin 350 rakımlı Kocadağ Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Kentte uzun süredir kar yağmasını bekleyen vatandaşlar, karın tadını çıkarmak için Kocadağ Yaylası'na çıktı.
- Araçlar yolda kaldı
Kocadağ'ın yüksek kesimlerine off-road için çıkan bazı sürücüler ise yolda kaldı. Samsun Arama Kurtarma Offroad Kulübü üyeleri yolda kalan araçlara yardımcı oldu.
Samsun Arama Kurtarma Offroad Kulübü üyesi Onur Aşar, Kocadağ'a çok sık geldiklerini belirterek, bu yıl Karadeniz'e beklenen karın yağmadığını ifade etti.
Aşar, "Kulüple beraber Kocadağ'a geldik. Buralarda geziyoruz, karın keyfini çıkarıyoruz. Kar ilk önce buraya yağıyor. Buralar çok eğlenceli, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.
(AA)
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