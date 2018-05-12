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Samsun'da "Kızılay Gençlik Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

Genç Kızılay Genel Başkanı Emre Koç: - "Acil durumlarda hemen bir araya gelecek ve Türk Kızılayı'nın ilke ve benimsediği değerleri toplumlara yansıtabilecek nitelikli gönüllüleri bir araya getirmek arzusundayız"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Genç Kızılay tarafından Samsun'da gençlik buluşması gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 üniversitesinden gelen Genç Kızılay üyeleri, "Kızılay Gençlik Buluşması" kapsamında, Samsun Kızılay Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

Samsun'un tarihi yerlerini gezen Genç Kızılay üyeleri, kendi aralarında panel düzenledi.

Genç Kızılay Genel Başkanı Emre Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 150 yıllık tarihe sahip Türk Kızılayı'nın gençlik yapılanmasının bir yıl önce oluşturulduğunu söyledi.

Türkiye'de 100 üniversite ve 33 ilde gençlik yapılanması oluşturduklarını belirten Koç, "Türk Kızılayı'nın yaptığı afetzede ve göç edenlere yardım, ilk yardım, kan toplama, bağış ve kurban toplama gibi faaliyetlerde Genç Kızılaycılar, profesyonel yapıya otomatik olarak hemen destek veriyor. Mülteci ve sığınmacılar için hazırlanan ihtiyaç paketlerini hazırlıyorlar ve bizzat oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar." dedi.

Gençlik oluşumu yeni yapılandığı için gençlere eğitim verdiklerini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Eğitimlerle gençlere ilk yardım ve afet anlarında nasıl davranılması gerektiğini öğretiyoruz. Ayrıca Türk Kızılayı hakkında bilgi veriyoruz. Bu şekilde profesyonel gönüllüler oluşturuyoruz. Türk Kızılayı'nın ulusal ve uluslararası etkinliklerine katılabilecek afet gönüllülerini de yetiştiriyoruz. Özellikle Türk Kızılayı, personel ihtiyacı durumunda çağrıya çıktığında, bu eğitimi almış Genç Kızılaycı arkadaşlarımız hemen bölgelere intikal ettirilecek. İstiyoruz ki Türkiye'de her 5 evden birinde afet ve ilk yardım eğitimlerini almış gönüllüler olsun."

Koç, Türkiye'de aktif gönüllü üye sayını artırmak istediklerine işaret ederek, "2023 yılı hedefimiz 600 bin üniversiteli üye yapmak. İnşallah 2023 yılına kadar bu hedefimize ulaşırız. Acil durumlarda hemen bir araya gelecek ve Türk Kızılayı'nın ilke ve benimsediği değerleri toplumlara yansıtabilecek nitelikli gönüllüleri bir araya getirmek arzusundayız." diye konuştu.

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Habib Demirel de gençlerin, Türk Kızılayı'nı dünyaya tanıtmada önemli rol üstleneceğine dikkati çekerek, herhangi bir ülkede meydana gelebilecek afette gençlerin etkin şekilde görev yapabileceğini kaydetti.

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