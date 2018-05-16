Samsun'da Kudüs protestosu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, ABD ve İsrail'i kınayarak, “ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir” dedi.

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıması ve Gazze sınırında protesto gösterisi yapan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesi, Samsun'da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı basın açıklamasıyla protesto edildi. Büyük Cami avlusunda düzenlenen açıklamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Büyükşehir Belediye eski Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adayları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, “ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek BM kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi.

ABD ve İsrail’i şiddetle kınadıklarını ifade eden Karaduman, “Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, Filistinli kardeşlerimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz” diye konuştu.

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