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Samsun’da Mavi Çocuk Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı’na bağlı Genç Kızılay Başkanlığı tarafından Türkiye’de üçüncüsü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali Samsun’da yapıldı.Samsun Genç Kızılay Başkanlığı tarafından organize edilen Mavi Çocuk Festivali Kızılay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Samsun’da Mavi Çocuk Festivali

Türk Kızılayı’na bağlı Genç Kızılay Başkanlığı tarafından Türkiye’de üçüncüsü düzenlenen Mavi Çocuk Festivali Samsun’da yapıldı.
Samsun Genç Kızılay Başkanlığı tarafından organize edilen Mavi Çocuk Festivali Kızılay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mavi Çocuk Festivali’nde; halat çekme, ip atlama, top kapmaca ve çeşitli oyunlar oynandı. Çocuklara yemek ikramı da yapıldı. Kızılay gönüllüsü gençler çocuklara doyasıya bir eğlence yaşattı.
Etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, "Toplumun her kesiminden çocuklarımızı buraya davet ettik. Buradaki amacımız çocuklarımız kaynaştırarak 23 Nisan kültürü ve belgisini yaşatmak. Çocuklarımızın burada kardeşlik duyguları pekişiyor. Çocuklarımızla beraber çeşitli oyunlar oynanıyor. Burada 500’e yakın çocuğumuzu ağırladık. Çocuklarımız çok mutlu. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.
Etkinliğe Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı İl Sekreteri Ahmet Ali Bulut da katıldı.

Samsun’da Mavi Çocuk Festivali

Samsun’da Mavi Çocuk Festivali

Samsun’da Mavi Çocuk Festivali

Samsun’da Mavi Çocuk Festivali

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