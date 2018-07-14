Samsun'da minibüs bariyere çarptı: 2 ölü, 9 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde minibüsün bariyere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Eyüp Kütük'ün kullandığı 34 DZ 1574 plakalı minibüs, Samsun-Çorum karayolunun 64. kilometresindeki bariyere, daha sonra da yaklaşık 60 metre ilerlerideki yolun diğer tarafındaki bariyere çarptı.
Kazada, minibüste bulunan ve yola savrulan Selahattin Derbas (67) olay yerinde, Şeref Nur Koca ise kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Ayten Derbas (55), Şeyda Çolak (18), İsmail Çolak (17), Murat Koca (37), Nisa Yılmaz (2), Gözde Fidan (8), Döndü Kütük ve Perihan Bedir ise 112 Acil Servis ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüstekilerin Kocaeli'nin Gebze ilçesinden yola çıktıklarını öğrenildi.
Kediciklere aynı doktor estetik yapmış!
Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum