HABER

Samsun'da mobilya deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 02:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Tekkeköy ilçesinde çıkan yangın mobilyaların bulunduğu depoda büyük çapta hasara neden oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan yangında bir mobilya mağazasının deposu kullanılamaz hale geldi.

Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir mobilya mağazasının bitişiğindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mobilyaların bulunduğu deponun tamamını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak yangının mobilya mağazasına ve çevredeki binalara sirayet etmemesi için yoğun çaba gösterildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Mobilya deposunun tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Neymar fena yakalandı!

Neymar fena yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor

Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.