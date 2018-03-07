Samsun'da mobilya mağazası ve imalathanesinde yangın

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan yangında bir mobilya mağazası ve imalathanesi kullanılamaz hale geldi.
Gülsan Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi'nde üç katlı bir mobilya mağazası ve imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler zemin kattaki mobilyalar ile üst katlarda bulunan imalathanenin tamamını sardı. Ayrıca mağazaya ait bir kamyonet de yandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak yangının çevredeki binalara sirayet etmemesi için yoğun çaba gösterildi.
İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Mağaza ve imalathanenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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