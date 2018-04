Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, otizme dikkat çekmek amacıyla "Fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla birçok farklı etkinliğe imza atıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğü’nün organize ettiği otizm farkındalık yürüyüşü, İstiklal Caddesi’ndeki Verem Savaş Dispanseri önünden başlayarak Bulvar AVM önünde sona erdi. Mavi kıyafet, mavi balonlarla yürüyen otizmlilere diğer vatandaşlar da destek verdi. Etkinlik, Bulvar AVM önünde 400 mavi balonun uçurulmasıyla sona erdi.

"Sosyal devlet anlamında büyük aşama kaydettik"

Samsun Valisi Osman Kaymak da yürüyüşe katılarak otizmlilere destek oldu. Dünya Otizm Farkındalık Günü ile ilgili bir açıklama yapan Vali Kaymak, "Bütün vatandaşlarımızın otizmi fark etmeleri, onlara anlayışla yaklaşmaları ve onlara yardımcı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın fark etmelerini diliyorum. Otizm mücadele edilebilir bir hastalık. Duyarsız kalındığında aileler de sıkıntılar yaşıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bu konuda büyük hizmetleri var. Sosyal devlet anlamında ülkemiz büyük aşama kaydetti. Sosyal güvenlik hizmeti anlamında Türkiye Avrupa’nın önünde. Türkiye olarak engelli ve kadınlarımıza pozitif ayırımcılık yapan bir ülkeyiz" dedi.

Etkinliğe; Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Samsun İl Müdürü Tekin Balcı da katıldı.