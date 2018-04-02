HABER

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Samsun’da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla yürüyüş düzenlendi."2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, otizme dikkat çekmek amacıyla "Fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla birçok farklı etkinliğe imza atıyor.

Samsun’da, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.
"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, otizme dikkat çekmek amacıyla "Fark et, kabul et, bizimle yürü" sloganıyla birçok farklı etkinliğe imza atıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğü’nün organize ettiği otizm farkındalık yürüyüşü, İstiklal Caddesi’ndeki Verem Savaş Dispanseri önünden başlayarak Bulvar AVM önünde sona erdi. Mavi kıyafet, mavi balonlarla yürüyen otizmlilere diğer vatandaşlar da destek verdi. Etkinlik, Bulvar AVM önünde 400 mavi balonun uçurulmasıyla sona erdi.

"Sosyal devlet anlamında büyük aşama kaydettik"
Samsun Valisi Osman Kaymak da yürüyüşe katılarak otizmlilere destek oldu. Dünya Otizm Farkındalık Günü ile ilgili bir açıklama yapan Vali Kaymak, "Bütün vatandaşlarımızın otizmi fark etmeleri, onlara anlayışla yaklaşmaları ve onlara yardımcı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın fark etmelerini diliyorum. Otizm mücadele edilebilir bir hastalık. Duyarsız kalındığında aileler de sıkıntılar yaşıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bu konuda büyük hizmetleri var. Sosyal devlet anlamında ülkemiz büyük aşama kaydetti. Sosyal güvenlik hizmeti anlamında Türkiye Avrupa’nın önünde. Türkiye olarak engelli ve kadınlarımıza pozitif ayırımcılık yapan bir ülkeyiz" dedi.
Etkinliğe; Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Samsun İl Müdürü Tekin Balcı da katıldı.

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

1 / 6

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü
2 / 6

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü
3 / 6

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü
4 / 6

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü
5 / 6

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü
6 / 6

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü

Samsun’da otizmliler için farkındalık yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

İdil Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı!

İdil Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı!

Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!

Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!

TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!

TSK'dan Afrin'e yeni operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.