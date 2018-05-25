Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Amasya'dan Samsun'a gelen Eyyüp Tecen (67) idaresindeki 05 FH 939 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi'nde aynı yönde seyreden Serdal Şimşek'in kullandığı 34 CTB 89 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara vurarak durabildi.

Kazada ağır yaralanan Tecen, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta bulunan ve yaralanan Abdullah Akkan (79) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın hastanede tedavi altına alındı.

