Samsun'da otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Çatal'ın (29) kullandığı 60 TP 860 plakalı otomobil, Duruçay Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bahar (24), Yavuz (5), Mesude (2) ve Ahmet Çatal (1) ile Gülhan (23), Ertuğrul (4) ve Buğlem Pak (1) yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Gülhan Pak, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bir yaşındaki bebek Ahmet Çatal ise helikopter ambulansla Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

