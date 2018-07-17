HABER

Samsun'da otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

Vezirköprü ilçesinde meydana gelen kazada 5'i çocuk 8 kişi yaralandı - Yaralılardan bir yaşındaki bebek ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Çatal'ın (29) kullandığı 60 TP 860 plakalı otomobil, Duruçay Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Bahar (24), Yavuz (5), Mesude (2) ve Ahmet Çatal (1) ile Gülhan (23), Ertuğrul (4) ve Buğlem Pak (1) yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Gülhan Pak, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, bir yaşındaki bebek Ahmet Çatal ise helikopter ambulansla Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Bodrum'a gelen yolcu gemisi, esnafın yüzünü güldürdüBodrum'a gelen yolcu gemisi, esnafın yüzünü güldürdü
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de kullanılmayan bir bina çöktüGÜNCELLEME 2 - Mersin'de kullanılmayan bir bina çöktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 yaralı ambulans helikopter Samsun trafik kazası Vezirköprü

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'dan veda mesajı

Hurdacı cinayetinde korkunç ifadeler!

Hurdacı cinayetinde korkunç ifadeler!

Murat Ünal cinayetinde Adnan Oktar bağlantısı iddiası

Murat Ünal cinayetinde Adnan Oktar bağlantısı iddiası

CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia

CHP'li vekilden Tekirdağ'daki tren kazası için tüyler ürperten iddia

Savcı, sanığın savunmasını duyunca çok sinirlendi: ‘Kiralık katillere taş çıkarttın...’

Savcı, sanığın savunmasını duyunca çok sinirlendi: ‘Kiralık katillere taş çıkarttın...’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.