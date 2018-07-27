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Samsun'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Samsun'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İlker Sahip'in (39) kullandığı 55 LU 502 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunun 9. kilometresinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Sürücü Sahip, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaçam Bafra Samsun trafik kazası

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