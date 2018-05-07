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Samsun'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

Samsun'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde bir otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Teşvikiye mevkisinde, Mustafa Altuntaş'ın (30) kullandığı 61 TS 831 plakalı otomobil, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Karagüzel (30) ve Şenol Karagüzel (29) yaralandı.

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Şenol Karagüzel, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Havza Kaza yaralı

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