Samsun'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde bir otomobilin yağmur suyu kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Teşvikiye mevkisinde, Mustafa Altuntaş'ın (30) kullandığı 61 TS 831 plakalı otomobil, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet Karagüzel (30) ve Şenol Karagüzel (29) yaralandı.
Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Şenol Karagüzel, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'
Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum