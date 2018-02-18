Samsun'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı kadın öldü.
Erman K. idaresindeki 55 TB 294 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunun Kozköy mevkisinde, yol kenarındaki 62 yaşındaki Hamide Bayraktar'a çarptı.
Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Erman K. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
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