Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Rasim Ö'nün kullandığı 34 SL 4791 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Abittin Balcı'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Balcı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Sürücü Rasim Ö. ise gözaltına alındı.
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