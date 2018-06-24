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Samsun'da oylar sayılmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Cumhurbaşkanı ve 27.

Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Samsun'da 3 bin 262 sandıkta 959 bin 359 seçmenin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için saat 08.00'de başladığı oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oyların kullanıldığı okullarda görevliler ilk önce sandıkları açarak zarfları saydı. Ardından ise zarfları açarak oyları saymaya başladı.

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