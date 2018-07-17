Samsun'da özel yurtta kalan öğrencilerde zehirlenme şüphesi

Samsun'da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere sevk edilen 118 öğrenciden 89'u taburcu edildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs ilçesinde özel bir yurtta kalan 118 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonucu zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, öğrencilerden 100'ünün 19 Mayıs Devlet Hastanesi, 6'sının Bafra Devlet Hastanesi, 12'sinin ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Öğrencilerden 89'unun tedavilerinin ardındın taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Şu an itibariyle, 89 hastamız taburcu edilmiş olup, 29 hastamızın da tedavileri devam etmektedir. Zehirlenme vakalarıyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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