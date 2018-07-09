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Samsun'da park yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

İlkadım ilçesinde park yeri nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada tabancayla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Zanlı polis memuru, olayın ardından vatandaşların tepkisi üzerine girdiği iş yerinden çevik kuvvet yardımıyla çıkarılarak gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Pazar Mahallesi'nde bulunan Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru A.Y. ile burada bekleyen Rasim Sabah (34) ve Fatih Cepniler (36) arasında otopark yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Sabah ve Cepniler'e tabancayla ateş etti.

Yaralanan Sabah ve Cepniler olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rasim Sabah, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.Y olayın ardından çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine bir iş yerine girdi.

A.Y, bir süre sonra iş yerinden çevik kuvvet ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Silahlı kavga

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