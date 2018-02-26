Samsun'da plastik eşya deposunda yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Selyeri Mahallesi Toptancılar Sitesi 47. Sokak'taki, plastik tabure, masa ve sandalye satışı yapan firmaya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla büyüyen yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile depo çalışanları müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle oluşan dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
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