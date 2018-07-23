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Samsun'da sadece engellilere özel tesis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:11 | Son Güncelleme

 - TÜRKİYE'de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampı'na engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Samsun'da sadece engellilere özel tesis

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE'de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampı'na engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından denizin doldurulması sonucu oluşturulan alanda yapılan Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampına Samsun’dan ve çevre illerden gelen engelli vatandaşlar faydalanıyor. Engelliler, kendileri için hazırlanan özel havuz, kamp ve plajda dinlenip tatil yapma fırsatı buluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete giren kamp yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kuruldu ve 7 milyon liraya mal oldu. Tesiste engelliler için havuz, 34 kişilik konaklama binası, rehabilitasyon merkezi, restoran, dinlenme alanı, kafeterya ve oyun sahası bulunuyor. Tesis Sorumlusu Eda Günaydın, yılda ortalama bin 500 engellinin kampa katıldığını belirterek, 6 yılda yaklaşık 10 binin üzerinde engellinin havuza girdiğini söyledi.
BU TESİS TÜRKİYE’DE TEK
Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampında 34 engelli aynı anda konaklayabileceğini belirten Günaydın, "Bu tesisimiz ve hizmetimiz Türkiye'de tekdir. Aynı zamanda günübirlik havuz hizmetimiz var. Yılda ortalama bin 500 engelliyi ağırlıyoruz. Günübirlik havuzumuzda günde 150 kişiye yakın hizmet veriyor. Birlikte vakit geçiriyorlar. Onlara engelsiz bir tatil hizmeti sunuyoruz. Açıldığı günden buyana ortalama 10 binin üzerinde engelliyi suya soktuk. Bu bizim için çok önemli. Konaklama ünitelerimiz 2 kişiliktir. Engellilerimiz konaklamadan 5 gün yararlanabiliyor. Samsun’da havaların müsaade ettiği kadarda havuzumuzu kullanabiliyorlar. 12 ay boyunca da konaklama ve kamp hizmetimiz açık" dedi.

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