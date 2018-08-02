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Samsun'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

MAHALLE YOLUNDA ÇÖKME Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bazlamaç Mahallesi yolunun bir kısmı çöktü.

MAHALLE YOLUNDA ÇÖKME Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bazlamaç Mahallesi yolunun bir kısmı çöktü. Mahallelerine ulaşılan yolun büyük zarar gördüğünü belirten İsmail Parlak (50), "İlçe merkezine giden Bazlamaç yolumuz yoğun yağmurdan dolayı çöktü. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. Bazı yollarda ve tarım alanlarında hasarlar oluştuğunu belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise, "Terme ilçemizde bu gece sabaha karşı başlayan meteorolojinin bilgilerine göre metrekareye 100-200 kg düşmesi beklenen yağış yoğun bir şekilde başladı. Şu ana kadar yollarımızda ve bazı tarım alanlarımızda hasar oluştu ama can kaybımız yok. Yağışların yarına kadar devam etmesi bekleniyor. Terme’nin merkezinde geçen sene yaptığımız altyapının yararını şimdi görüyoruz. Şu anda Terme merkezde fazla bir sorun yaşamadık. Ancak ırmak ile ilgili başlamış olan projeler maalesef gerçekleşemedi. Özellikle Salıpazarı Barajı kamulaştırma sorunları nedeniyle henüz başlayamadık. Terme sürekli sel taşkın tehlikesi altında bulunuyor. Her yağmurda bu korkuyu biz yaşıyoruz. Yaklaşık 75 bin nüfusu olan bir ilçede bunu bir an önce çözüme kavuşturmamız gerekiyor" diye konuştu. Ani sel baskınlarına karşı teyakkuz halinde beklediklerini ifade eden Başkan Kul, "Şu anda bana ulaşan bilgilere göre özellikle Bazlamaç mevkiindeki bazı yollarda ulaşımı aksatacak şekilde çökmelerin olduğu, Sakarlı-Evci arasındaki yol su altında kalmış durumda, ürünlerde ciddi anlamda zarar gördü. Gerekli zarar tespit çalışmaları da kurumlar tarafından yapılacaktır. Bizde şu anda teyakkuz halinde bekliyoruz. İnşallah can kaybı olmadan bunu atlatırız diye düşünüyoruz" dedi.

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