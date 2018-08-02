Samsun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Yaprak KOÇER-Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden olurken, tarım arazilerinde zarar meydana geldi.
Terme'de, saat 04.00 sıralarında yağan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, ilçenin Kuzluk ve Sakarlı mahallelerinde etkili oldu. Derelerde taşkınlar olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Fındık bahçelerinin yaygın bulunduğu bölgede tarım arazilerinde ise zarar oluştu. İlçe merkezinde de yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Sağanağın Çarşamba ilçesinde de kısmen etkili olduğu belirtildi.
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