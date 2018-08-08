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Samsun'da sağanak ve şiddetli rüzgar ağaç devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

Kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde araçların üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı - Atakum ilçesinde bazı iş yerlerini su bastı

Samsun'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Samsun'da, sağanak öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Dışarıdaki vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Ayrıca şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte, Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi bahçesindeki bir ağaç, kentin en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kaldırıldı. Ayrıca Unkapanı Caddesi üzerinde de bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi. İlkadım Belediyesi çalışanları tarafından ağaç kısa sürede yoldan kaldırdı.

Atakum ilçesinde sağanak nedeniyle Kurupelit, Atakent ve Esenevler mahallelerinde rögarlar tıkandı. Bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.

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AĞAÇ Kent Müzesi rüzgar sağanak yağış samsun büyükşehir belediyesi

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