Samsun'da düzenlenen sahte para operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şube Müdürlüğü ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki petrol istasyonundan sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Çarşamba, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 500 lira sahte para, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda Hüseyin A, Şemsettin A, Kaya G, Ferhat K, Ömer Y. ve Necdet S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin A, Şemsettin A. ve Necdet S. savcılıktaki ifadelerinin ardından, diğerleri de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.