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Samsun'da Sarıkamış şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Havza ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında şehitler için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Havza ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Havza Atatürk Evi'nden başlayan yürüyüşe, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Şehitler Anıtı ve Havza Stadyumu mevkiinde yapılan yürüyüşe katılanlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Yaklaşık 2.5 kilometrelik yürüyüş sonunda şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Programda konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, Kore'den Kıbrıs'tan 15 Temmuz'dan şehit olan değerli Mehmetçiğimize güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" dedi. Programa katılanlara Türk Kızılayı Havza Şubesi tarafından buğday çorbası ve ekmek dağıtıldı.

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