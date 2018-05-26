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Samsun'da 'Şehrim 2023' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Şehrim 2023’ projesine ait otobüs Samsun’a geldi.

Samsun'da 'Şehrim 2023' projesi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Şehrim 2023’ projesine ait otobüs Samsun’a geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, otobüsün önünde basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde ve milletin hayallerini, beklentilerini tespit etmek için Samsun’a gelen ‘Şehrim 2023’ otobüsü vatandaşlarla buluştu. İlkadım ilçesi Kurtuluş yolu üzerinde bulunan otobüsün önünde yapılan basın açıklamasına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun milletvekili adayları, partililer ve davetliler katıldı.
İlk olarak konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Bu çalışma partimizin Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Türkiye’deki 30 büyükşehir ile ilgili başlatmış olduğu bir çalışmadır. Bu çalışma cumhurbaşkanımızın himayesinde ve desteğinde yapılmaktadır. Burada şehirlerimizin 2023 vizyonunu halkımız ve insanımız ile birlikte, fikri olan herkes ile birlikte tartışıp oluşturacağız. Şehir, eski adıyla ‘medine’ medeniyetin inşa edildiği yer, medeniyetin geliştiği ve yeşerdiği yerdir. Şehirlerimiz bizin bir medeniyet yuvası, bir medeniyet beşiği olmak durumundadır. Şimdi geleceğe medeniyetimizi inşa edeceğimiz şehirlerimiz için fikir sahibi olan herkesin katkı sağlamasına imkan sunan bu programa ben hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
‘Şehrim 2023’ projesi hakkında bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Benim şehrim diyenlerin, şehri ile ilgili fikirleri olan, talebi olan ve en önemlisi hayalleri olanların projesidir ve aynı zamanda proje şehrin 2023 vizyonunu tekrar gözden geçirmeye, masaya yatırmaya ve birlikte şekillendirmeye imkan veren projedir. Biz 9 Mart tarihinde cumhurbaşkanımız ile birlikte genel merkezimizin önünden otobüslerimizin birini Bursa’ya diğerini de Samsun’a uğurladık. O gün cumhurbaşkanımız sadece otobüsün direksiyonuna değil, aynı zamanda projenin de direksiyonuna geçmiş oldu. şehirlerimizin vizyon ile ilgili çalışmalarını biz o günden sonra hayata geçirmeye başladık. Otobüs yalnızca bir etaptır. Şehirlere geliyor ve şehirlerin meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında halk ile buluşuyor. Ama diğer farklı etaplar var ki şehri anlamanın tek başına tek bir yolu olmadığını biz biliyoruz. Bunlardan biri şuanda bizimle birlikte çalışan 15 kişiden oluşan bir uzman ekip. İçlerinde kentsel tasarımcı, mimar, şehir planlayıcısı ve sosyologun olduğu bu 15 kişilik ekip, şehre gidip o şehrin röntgenini çekiyor. O şehrin kendi bakış açılarıyla birlikte tekrar bir değerlendirmeden geçiriyor. Daha sonra biz bir şehir buluşması gerçekleştiriyoruz. Şehrin tüm aktörleriyle, şehirle ilgili söz söyleyen önemli aktörlerle masalar etrafında buluşuyoruz. Ülke dışında yaşayan bir Samsunlu da şehriyle ilgili bilgi ve düşüncelerini internet sitesinden bizimle paylaşabiliyor. Bunların hepsini değerlendirdiğimiz, bir genel değerlendirme heyetinin ardından bir rapor hazırlayıp, bunu cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Projemiz 6 ay sürecek. 6 ayda 30 büyükşehri geziyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Demircan, Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, milletvekili Kırcalı ve adaylar şehir ile ilgili görüşlerini ve taleplerini kartpostallara yazarak ‘Şehrim 2023’ sandığına attı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da 'Şehrim 2023' projesiSamsun'da 'Şehrim 2023' projesiSamsun'da 'Şehrim 2023' projesiSamsun'da 'Şehrim 2023' projesi

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