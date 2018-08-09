Samsun'da sel teyakkuzu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - ORDU'da yaşanan sel faleketi sonrasında Meteoroloji Genel Mmüdürlüğü'nün kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulunduğu Samsun'da kamu kurumları Vali Osman Kaymak'ın talimatıyla teyakkuza geçti. Saat 21.00 itibariyle Afet Yönetim Merkezi çalışmaya başladı.
Ordu'da bugün yaşanan sel felaketi sonrasında Meteroloji 10'uncu Bölge Müdürülüğü, Samsun için de kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Bunun üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından saat 21.00 itibariyle Afet Yönetim Merkezi 7/24 esasına göre çalışmalarına başladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Şube Müdürü ve Harita Mühendisi Kıvanç Çalışkan, Vali Kaymak'a heyelan duyarlılık haritalarını gösterip bilgi verdi. Ayrıca Vali Kaymak, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürü Yücel Yüce'den kentte meydana gelebilecek yağışlarla ilgili bilgi aldı. Vali Kaymak, cep telefonu ile mobil uygulama üzerinden kentteki yağış durumunu takip etti.
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