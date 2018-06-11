Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu

Samsun'da sosyal medyadan ruhsatsız silah satmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ruhsatsız silah satmaya çalıştığı tespit edilen Hakkı Ç, Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesinin otoparkında gözaltına alındı.
Şüpheliden ele geçirilen çantada ruhsatsız tabanca, şarjör ve kağıda sarılı 14 fişek bulundu.
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