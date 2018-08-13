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Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hançerli Mahallesi'nde G.E. ile A.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.E silahla A.K'yi sol bacağından yaraladı.

Yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Silahlı kavga

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