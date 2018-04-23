HABER

Samsun'da silindirin altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:34 | Son Güncelleme

Samsun'da silindirin altında kalan sürücü öldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yol çalışması yapan silindirin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Orhangazi Mahallesi'nde yol çalışması yapan Hikmet Gümüştaş'ın (43) kullandığı silindir, kontrolden çıktı. Bu sırada, silindirden atlayan Gümüştaş, aracın altında kaldı.

Silindir, tek katlı evin duvarına çarparak durabildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Gümüştaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüştaş'ın cenazesi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!
Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmündeAbdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyelerFatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Kaza Samsun silindir sürücüsü

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

Hüsnü Şenlendirici'yi görenler gözlerine inanamadı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.