Samsun'da silindirin altında kalan sürücü öldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yol çalışması yapan silindirin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Orhangazi Mahallesi'nde yol çalışması yapan Hikmet Gümüştaş'ın (43) kullandığı silindir, kontrolden çıktı. Bu sırada, silindirden atlayan Gümüştaş, aracın altında kaldı.
Silindir, tek katlı evin duvarına çarparak durabildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Gümüştaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüştaş'ın cenazesi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!
ABD’de PKK skandalı!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum