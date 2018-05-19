Samsun'da, 'SoloTürk' ve 'Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Murat SANDIKÇI/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timleri 'SoloTürk' ve 'Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteriler nefes kesti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 16.00 sıralarında önce 'SoloTürk F-16 Gösteri Ekibi' gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen anların ardından Türk Yıldızları muhteşem bir gösteri sundu. Sahili dolduran binlerce kişi, gösteriyi heyecan ve coşkuyla izledi. Jetlerin yaklaşık 1,5 saat süren gösterisinde Samsunlular, pilotlara alkışlarla destek verdi.
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